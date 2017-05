[Promo] Xbox One S + Battelfield 1 à 199 € avec carte Waaoh

Cette offre d'Auchan vous permet d'acquérir - pour 299 € - la dernière console de Microsoft, accompagné du jeu Battlefield 1. Ce dernier est un FPS qui vous plonge au cœur de l'action de la première guerre mondiale.



Et si vous possédez la carte Waaoh, 100 € sont reversés sur celle-ci, qui peuvent être utilisés pour des achats ultérieurs. La console revient donc au final à seulement 199 €.

>>> [Test] Xbox One S : on craque ou pas pour la nouvelle console de Microsoft ?

Tout de blanc vêtue, la Xbox One S arbore un format bien plus compact (29,5 x 22,9 x 6,4 cm) que la première Xbox One. Elle est dotée d'entrées/sorties HDMI, de deux ports USB et d'un sortie audio numérique optique. Elle a également l'avantage d'être assez silencieuse et de ne pas trop chauffer.



Enfin - et surtout - elle est dotée d'un lecteur Ultra HD Blu-ray, ce qui en fait une platine idéale si vous possédez une télévision 4K. La qualité de l'image est renforcée par la technologie HDR, qui renforce les détails visibles dans les zones très sombres et très claires.