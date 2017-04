[Promo] Un iPhone 6 (32 Go) à 480 €, ça vous dit ?

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

La Fnac propose l'iPhone 6 d'Apple (le modèle gris sidéral) à seulement 479 €, au lieu de 559 € en temps normal. Il s'agit du modèle doté de 32 Go de mémoire de stockage et d'un écran de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels).

Si ce format peut sembler petit à l'heure actuelle, il plaît toutefois à de nombreux utilisateurs, car plus facile à ranger et à manier. L'écran affiche des images contrastées et lumineuses à souhait. Le processeur double cœurs A8 cadencé à 1,4 GHz et le gigaoctet de mémoire vive suffisent pour utiliser le système d'exploitation et les jeux sans saccade.

Le capteur photo de 8 mégapixels réalise des clichés précis, tant que la luminosité ambiante est suffisante. Les vidéos en Full HD sont elles aussi satisfaisantes. Signalons enfin qu'un lecteur d'empreintes digitales est intégré au bouton principal, ce qui permet de sécuriser facilement l'accès au smartphone.





