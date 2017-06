[Promo] PS4 Slim 500 Go + Dualshock 4 à 230 €

La version allemande d’Amazon propose actuellement la PS4 Slim dans un pack fort alléchant. Pour 220,84 €, on a droit à une PS4 Slim 500 Go ainsi qu’une seconde manette.



C’est actuellement le prix le plus intéressant pour qui cherche une PS4 seule. Amazon.de propose le même pack avec Horizon : Zero Dawn, mais à 258,14 €.



À noter que ces bundles sont compatibles avec une utilisation en France. La console peut être paramétrée dans la langue de Molière, tout comme le jeu qui l’accompagne éventuellement.



Enfin, dernière précision, des frais de port sont à prendre en compte, même pour les membres Prime.



Ils s’élèvent à 7,72 € pour la PS4 + Dualshock4, ce qui monte la facture à 228,56 €, toujours le meilleur prix. Ceux qui veulent le pack avec Horizon : Zero Dawn doivent quant à eux s’acquitter d’une facture totale de 265,91 €.