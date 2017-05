[Promo] Le Samsung Galaxy S7 à 401 € !

Maintenant que le Galaxy S8 est sorti, le modèle de l'année dernière voit son prix baisser, pour atteindre 401 € sur Ebay. En revanche, le vendeur n'étant manifestement pas situé en France, l'offre de remboursement de 70 € actuellement proposée par Samsung n'est pas applicable. Précisons de plus que le modèle concerné est doré et dispose de 32 Go d'espace de stockage.



Si le S7 est aujourd'hui détrôné par le S8, il n'en demeure pas moins un excellent smartphone polyvalent. La haute définition de son écran Super Amoled est parfaite pour jouer ou pour regarder films et photos. Son capteur photo de 12 mégapixels est très réactif et réalise de superbes clichés, même quand la luminosité ambiante est faible. Et son processeur à huit cœurs cadencés à 2,6/1,6 GHz couplé à 4 Go de mémoire vive procure les performances nécessaires pour jouer aux derniers jeu en vogue.



Enfin, le Galaxy S7 est endurant. Sa batterie peut le faire fonctionner d'une journée (en mode intensif) à deux jours (en utilisation légère). Et quand celle-ci est totalement vidée, un mode de recharge rapide lui permet de se regonfler à 50% en seulement 30 minutes.







>>> Lire : [Test] Samsung Galaxy S7 : qui a besoin de bords incurvés pour briller ?



>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?