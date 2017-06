[Promo] SFR illimité 100 Go (+roaming et bonus) à 24,99 €/mois à vie

Pour célébrer ses 30 ans, SFR a lancé une offre mobile en série limitée. Illimitée, elle est associée à une enveloppe data de 100 Go pour 24,99 €/mois et « pas seulement la première année ». L’offre est valable jusqu’au 12 juin.



Classé dans la catégorie des offres Power de l’opérateur, cet abonnement spécial contient les appels,SMS et MMS illimités vers la France et les DOM. Les 100 Go d’Internet peuvent, quant à eux, être utilisés sur un smartphone ou en partage de connexion. Les voyageurs ne sont pas lésés. SFR se plie en partie aux exigences de la Commission européenne. L’utilisation du forfait à l’étranger (depuis Europe et DOM) est possible durant 35 jours par an. Tout y est compris, seul la connexion Internet est limitée à 20 Go hors de l’Hexagone.



En bonus, ce forfait inclut la VOD SFR Play en illimité, mais aussi cinq chaînes SFR Sport, SFR Presse et SFR News.

