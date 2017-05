[Promo] SFR RED : l'illimité 30 Go à 10 €/mois à vie

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.



Jusqu'au 12 juin prochain, SFR transforme son forfait RED illimité 1 Go. Celui-ci voit son enveloppe de données 3G/4G révisée à 30 Go tout en conservant le même prix, soit 10 € par mois.



Sans engagement ni condition de durée, il comprend les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS ne sont quant à eux illimités qu’en France métropolitaine. Comprise, l’option SFR Voyage permet d’utiliser cette offre à l’étranger, moyennant un surcoût en hors-forfait.



À noter également qu’au-delà des 20 Go de données, il faut en passer par la case rechargement. Le plan mis en place comprend jusqu’à quatre recharges de 100 Mo, à 2 € chacune. Au-delà, l’accès est coupé.