Spotify étend son offre Étudiants à 33 nouveaux pays, dont la France. Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent bénéficier d’un compte Premium à 50 % de son prix, soit 4,99 € par mois.

« Les Offres de réduction étudiant sont disponibles en nombre limité, jusqu’à épuisement des stocks. Spotify se réserve le droit de résilier l’Offre de réduction étudiant à tout moment et pour tout motif », inscrit le service dans les conditions d’utilisation de cette nouvelle offre.

Ce coût de 4,99 € par mois est valable jusqu'à quatre ans. Au-delà de cette période, ou en cas de perte du statut étudiant, le tarif repassera à 9,99 € par mois. Il est cependant possible de résilier son statut Premium à tout moment et sans pénalité.



Afin de profiter de cette réduction, il faut être étudiant et en ce sens pouvoir justifier cet état. Sont réclamés« notamment votre nom, votre établissement d’enseignement valide, votre adresse e-mail, votre date de naissance ou les autres documents utilisés pour vous qualifier pour l’Offre de réduction étudiant. » Ces fameux documents sont détaillés dans le service SheerID, par lequel il faut passer afin de vérifier son éligibilité au programme.



