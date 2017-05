[Promo] La Tomtom Spark 3 Cardio à 159,99 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Jusqu'au mardi 9 mai, à 13h00, la Fnac baisse de 20% le prix de cette montre Tomtom dédiée aux amateurs de course à pied. Ainsi, son prix passe de 199,99 e à 159,99 €. Le prix final est inférieur de 11% à celui pratiqué par les autres boutiques en ligne (179 €).



La Tomtom Spark 3 est une montre qui enregistre votre activité physique. Son format est assez grand et elle est équipé d'un écran monochrome et d'un bracelet, facilement interchangeable. Elle intègre également un GPS ainsi qu'un cardiofréquencemètre, qui permet de surveiller votre rythme cardiaque pendant les efforts. Les différentes données recensées sont ensuite envoyées via le Bluetooth vers l'application Tomtom installée sur votre smartphone ou votre tablette.



La Spark 3 Cardio offre une autonomie satisfaisante. En effet, elle peut fonctionner jusqu'à 3 semaines, sans GPS ni capteur cardiaque, et une semaine en utilisant ces deux dispositifs pendant 6 heures. Précisons enfin que la montre est étanche à 40 mètres.







