Cette adorable peluche nous vient tout droit de Bioshock

Contrairement aux protecteurs qui sont parfois brutaux, cette peluche Big Daddy se démarque par sa douceur. Grâce à une combinaison de Velboa (un velours synthétique) et du tissu maille, la matière utilisée est particulièrement douce. Le jouet mesure 42.5 cm et sa hauteur atteint 25 cm en position assise. Un exemplaire coute 59.99 dollars et les livraisons sont prévues pour le mois de mars 2017. Par ailleurs, selon les informations disponibles, une reproduction des Petites sœurs est également au programme.

Les protecteurs, des hommes génétiquement modifiés

Cette peluche est inspirée des traits des protecteurs présents au sein du premier volet de Bioshock (2007). Ils mesurent plus de 230 cm et leurs poids dépassent largement les 500 kilogrammes. Malgré une stature imposante, ils se distinguent par leur force, leur rapidité ainsi que leur résistance. Une modification génétique a permis d’atteindre ce résultat. De plus, les différentes manipulations aboutissent à la fusion de l’individu avec le scaphandre, une « opération irréversible ».

Lors de sa sortie, ce FPS fut bien accueilli par le public et les spécialistes. Par exemple, il a gagné le BAFTA 2007 en tant que meilleur jeu vidéo. D’après les informations disponibles, Take-Two a vendu plus de quatre millions d’exemplaires. Bioshock 2 (2010) et Bioshock infinite (2013) ont également reçu un accueil favorable.

