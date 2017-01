Facebook ajoute l'authentification via clé USB

Après Google et Dropbox, Facebook vient également d’ajouter l’authentification avec clé USB. Les utilisateurs et les professionnels auront désormais une solution de plus pour protéger leur compte Facebook. Jusqu’à présent, si on voulait se connecter à notre compte Facebook, il suffisait de rentrer son mot de passe. Néanmoins, face à la multiplication des piratages, Facebook a proposé à ses utilisateurs la double authentification. En plus du mot de passe, nous recevons un code par SMS pour finaliser la connexion.



Mais de nos jours, même avec une double authentification il est malheureusement encore facile d’être victime de phishing. Pour renforcer encore plus votre compte, Facebook propose donc de le sécuriser avec une clé USB. Il vous suffira d’insérer la clé et d’appuyer sur un bouton afin de vous connecter à votre compte. Cette méthode est plus rapide que la double authentification, mais aussi plus sûre.



Si la clé USB offre plus de sécurité, elle présente néanmoins quelques inconvénients. Tout d’abord, cela suppose de l’avoir toujours avec soi et de ne jamais la perdre. Ensuite, son utilisation est très limitée pour lessmartphones. En effet, à part les smartphones Android NFC, Chrome et Google, la méthode n’est pas compatible sur un iPhone par exemple.



Si des améliorations sont encore à faire, il s’agit d’une mesure de plus de Facebook afin de sécuriser votre compte. À noter que Facebook a également revu la section Privacy Basics de son site.

>>>>>>> Lire aussi : Facebook introduit les publicités dans l'application Messenger