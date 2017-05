Des PS Vita aux couleurs de Minecraft pour le Japon

Le jeu de bac à sable initié par Markus Persson a été lancé en 2011 et compte actuellement plus de 100 millions d’exemplaires vendus. Face à ce succès, Sony Interactive Entertainment a décidé de lancer une version de sa PS Vita aux couleurs de Minecraft et baptisée « PSVita Minecraft Special Edition Bundles ». Cette déclinaison de la console portable est déjà disponible au pays du Soleil Levant à un prix fixé à 27 000 yens (environ 230 €).

Le pack comprend plusieurs articles inspirés du jeu. On peut y trouver une PSVita blanche qui présente une sérigraphie inspirée de Minecraft. Quelques thèmes sont également proposés pour personnaliser l’interface de la console. En plus d’une pochette de rangement aux couleurs du jeu vidéo, on retrouve une panoplie de contenus supplémentaires. Mais Sony n’oublie pas l’essentiel : une version de Minecraft pour PlayStation Vita.

Comme l’une des principales forces du jeu réside dans les DLC, le pack en propose treize : Battle & Beast Skin Pack, Battle & Beast 2 Skin Pack, Cartoon Texture Pack, Candy Texture Pack, City Texture Pack, Christmas Mash-Up, LittleBigPlanet Mash-Up Pack, Greeky Mythology Mash-Up, Biome Pioneer Skin Pack 1, Pattern Texture Pack, Plastic Texture Pack, Natural Texture Pack et Fantasy Texture Pack.