PS4 Pro : un mode Boost pour améliorer les performances des jeux

La mise à jour 4.50 de la PlayStation 4 devrait arriver bientôt sur les consoles de Sony, et dévoile donc peu à peu ses nouveautés. Parmi les nouvelles fonctions attendues, les possesseurs de PS4 Pro disposeront d’une exclusivité : un mode « Boost » qui permettrait d’améliorer les performances de n’importe quel jeu, même ceux qui n’ont pas été optimisés par l’éditeur.

C’est le principal argument de la PS4 Pro face à sa grande soeur : la puissance améliorée de cette console devrait permettre d’obtenir de meilleures performances et une meilleure image dans les jeux, à condition que les éditeurs aient fait l’effort de s’y adapter. Cette nouveauté n’inclut donc pas la plupart des jeux sortis depuis 2013, ceux-ci n’ayant pas bénéficié d’une mise à jour pour profiter de cette puissance. Selon Sony, la mise à jour 4.50 de la PS4 à paraître prochainement devrait tout de même offrir une amélioration à ces jeux via un mode « Boost ». Celui-ci devrait principalement améliorer la fréquence d’image et réduire les temps de chargement, mais le constructeur ne donne pour l’instant aucune donnée chiffrée quant aux améliorations qu’il faut attendre, il est probable que les résultats varient d’un titre à l’autre.

Cette nouveauté ne serait cependant pas la seule de cette mise à jour 4.50, qui devrait apporter beaucoup de nouvelles fonctions, la principale étant la possibilité d’utiliser un disque dur externe branché en USB pour le système de la console. Ainsi, la PS4 devrait permettre de stocker ses jeux et sauvegardes sur un disque externe branché en USB 3.0 et stockant jusqu’à 8To. On notera également la possibilité de personnaliser le fond d’écran du menu principal, ainsi que le support des Blu-Ray 3D grâce au casque PlayStation VR. Déjà disponible pour les utilisateurs inscrits au programme de beta de Sony, cette mise à jour devrait arriver prochainement pour tous les utilisateurs.



