PS4 Slim : installer un SSD, est-ce une bonne idée ?

Sur un ordinateur, le remplacement d’un disque dur par un SSD peut apporter de grands gains en matière de vitesse. Les chargements sont beaucoup plus rapides, que ce soit au lancement d’un jeu ou du système, mais aussi entre deux recharges ou pour revenir à la sauvegarde précédente. Sur console, c’est cependant moins évident. Pour tester les gains pouvant être apportés par un SSD sur la nouvelle PS4 Slim, nos collègues de Tom’s Hardware en ont installé un et comparé les performances sur quatre jeux différents. Ils vous expliquent comment installer un SSD et, surtout, si le prix en vaut la chandelle.

>>> Test : un SSD dans la PS4 Slim, tutoriel et performances