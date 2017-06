PS4 : une version gold annoncée avant l'E3 ?

La PlayStation 4 devrait être présentée dans une version gold la semaine prochaine à en croire les deux photos publiées récemment sur les réseaux sociaux. Elles viennent de deux sources distinctes qui ont eu sous les yeux la fameuse console. Un utilisateur de Reddit, connu sous le pseudo Sliye, est à l’origine de la première fuite.

Cet internaute prétend travailler chez la grande entreprise de distribution américaine Target. Il a dévoilé une photo de la PS4 version gold et avance que la console arrivera dans les magasins le 9 juin prochain. Une autre personne a ensuite essayé d’en acheter chez Walmart et a publié une photo du produit sur le web. Si ces images s’avèrent authentiques, il faudra s’attendre à un prix plus abordable et à une nouvelle couleur. La version 1TB passerait ainsi à249 $ alors qu’elle coûte 299 $ pour la PS4 Slim.

La compétition fait rage parmi les grandes entreprises de jeux vidéo. Nintendo semble parti sur de bonnes bases avec la Switch alors que Microsoft prépare la contre-offensive dans le cadre du Project Scorpio.