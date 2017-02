Xbox Live / Playstation Plus : les jeux gratuits de février 2017

Comme chaque mois, Microsoft et Sony nous offrent une fournée de jeux totalement gratuits pour leurs consoles respectives. Et la moisson est vraiment excellente cette fois-ci. Pour rappel, il convient de disposer d'un abonnement Xbox Live Gold pour profiter de jeux gratuits sur Xbox One et Xbox 360. Et pour la PS4, il faut posséder un compte PlayStation Plus.

Xbox One

Lovers in a Dangerous Spacetime

Pourquoi c'est top : reposant essentiellement sur un mode coopératif à deux joueurs, Lovers in a Dangerous Spacetime est un jeu de tir dans lequel vous dirigez une sorte de grosse boule qui vous sert de vaisseau spatial. Tout l'intérêt du jeu réside dans le fait que chaque petit personnage ne peut contrôler qu'une partie du vaisseau à la fois. Il faut donc vraiment s'entendre avec l'autre joueur pour parvenir à détruire les autres vaisseaux et parvenir à libérer les animaux disséminés aux quatre coins de chaque niveau.

C'est valable quand : du 01/02 au 28/02

Lovers in a Dangerous Spacetime sur Xbox One.

Project CARS

Pourquoi c'est top : attendu comme le Messie, Project CARS est un jeu de course hors du commun. Tout d'abord parce qu'il a bénéficié d'une importante campagne de financement participatif (il a récolté plus de 3,7 millions de dollars). Et surtout parce que le jeu est tout bonnement magnifique et qu'il permet de se mettre aux commandes d'un très grand nombre de bolides. Si certains lui préfèrent Forza, le jeu mérite au moins d'être essayé une fois avant de se faire une idée. Une offre à ne manquer sous aucun prétexte : profitez-en, il est totalement gratuit.

C'est valable quand : du 16/02 au 15/03

Project Cars sur Xbox One.

Toujours disponible jusqu'au 15/02 : Killer Instinct Season 2

Xbox 360

Monkey Island 2 : Special Edition

Pourquoi c'est top : Monkey Island, c'est la panacée de celles et ceux qui adorent les jeux d'aventure. Véritable monument vidéoludique des années 90, le jeu a connu différentes suites sur toutes les plateformes de l'époque. En 2010, une version remastérisée est sortie de Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Les graphismes et les bruitages ont été entièrement refaits, mais l'aventure reste la même : vous incarnez toujours Guybrush Threepwood, un apprenti pirate en quête du trésor de Big Whoop. Humour décapant et rebondissements perpétuels assurés. On adore toujours autant !

C'est valable quand : du 01/02 au 15/02

Disponible aussi sur : Xbox One (rétrocompatible)

Monkey Island 2 Special Edition.

Star Wars Le Pouvoir de la Force

Pourquoi c'est top : bien que sorti en 2008, Le Pouvoir de la Force n'a pas pris une ride. Se déroulant entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, le jeu vous propose d'incarner Dark Vador, puis celui qui deviendra son protégé, Kento Marek. On y retrouve tous les ingrédients de l'univers Star Wars (trahison, domination, et bien sûr des sabres laser dans tous les sens). La Force y tient un rôle peut-être plus important que dans les films, et c'est peut-être ça qui a fait le succès du jeu. A posséder absolument.

C'est valable quand : du 16/02 au 28/02

Disponible aussi sur : Xbox One (rétrocompatible)

Star Wars Le Pouvoir de la Force.

PlayStation 4

Little Big Planet 3

Pourquoi c'est top : véritable carton sur PS3 et PS4, ce jeu de plateforme vous place dans la peau de 4 petits personnages. C'est beau, c'est mignon tout plein, c'est hyper fluide et c'est surtout vraiment très fun à jouer. Le jeu est praticable seul à plusieurs (en mode coopératif ou en mode compétitif, à vous de choisir). Et il profite par ailleurs d'un outil vous proposant de créer vos propres niveaux, alors que demander de plus ?

C'est valable quand : à partir du 07/02

Little Big Planet 3 sur PS4.

Not a Hero

Pourquoi c'est top : Not a Hero est un shoot en 2D surfant sur la vague rétro. Vous y incarnez un chasseur de prime, chargé de par un lapin (oui oui) supprimer tous ceux qui s'interposent entre lui et son plan machiavélique : devenir maire de la ville. Le jeu vaut surtout pour son ambiance déjantée, sa bande-son digne des plus grands hits 8 bits et son action tonitruante. Bref, plein de bonnes raisons de l'installer et de le tester, même si ce n'est pas le plus connu des jeux gratuits de ce mois.

C'est valable quand : à partir du 07/02

Not A Hero sur PS4.

Starwhal

Pourquoi c'est top : dans ce jeu de combat, vous devez percer le cœur de vos ennemis, et protéger le vôtre de leurs attaques. Vous pouvez affronter jusqu'à quatre joueurs en local dans plus de 25 arènes. La grande originalité de ce titre réside dans le fait que vous contrôlez un « narval interstellaire », une sorte de dauphin pourvu d'une corne de licorne. Du jamais vu dans l'histoire dans l'histoire des jeux vidéo.

C'est valable quand : à partir du 07/02

Disponible aussi sur : PlayStation 3

Starwhal sur PS3 / PS4.

Ninja Senki DX

Pourquoi c'est top : Ninja Senki DX est un véritable hommage aux jeux des années 80. Vous incarnez Hayate, en quête de vengeance suite à l'assassinat de la princesse Kinuhime par un démon. Derrière ce scénario se cache un jeu de plateforme classique, dans lequel vous devez sauter, courir, et éliminer vos ennemis à coups de poing et d'étoiles blanches. Loin d'être le titre de l'année, voilà un sympathique petit casual game qui mérite d'être testé, que vous ayez une PS4 et/ou une PS Vita.

C'est valable quand : à partir du 07/02

Disponible aussi sur : PS Vita

Ninja Senki DX sur PS4.

TorqueL

Pourquoi c'est top : vous proposant de prendre les commandes d'un petit personnage enfermé dans un cube, ce jeu est finalement très addictif, même s'il ne paie pas de mine graphiquement parlant (on se croirait devant un vieux titre sur Oric ou Thomson, et encore). Vous devrez user de toute votre agilité et votre esprit de déduction pour parvenir jusqu'à la sortie, et en utilisant tous les murs à votre disposition pour mieux rebondir et éviter les cuves rouges.

C'est valable quand : à partir du 07/02

Disponible aussi sur : PS Vita

TorqueL sur PS4 et PSVita.

PlayStation 3



Anna : Extended Edition

Pourquoi c'est top : Anna vous propulse dans une scierie abandonnée, dans laquelle vous devez résoudre toute une série d'énigmes si vous voulez survivre. Angoissant à souhait, le jeu vous impose de faire bon usage de tous les éléments qui vous entourent. Cette nouvelle édition du jeu vous offre davantage de lieux à visiter et d'énigmes inédites.

C'est valable quand : à partir du 07/02

Anna Extended Edition.

Toujours disponibles jusqu'au 07/02 : Days of the Tentacle Remastered (PS4, PSVita), This Wars of Mine : The Little Ones (PS4), Blazerush (PS3), The Swindle (PS3, PS4 et PSVita), Azkend 2 : The World Beneath (PS4 et PSVita) et Titan Souls (PSVita)