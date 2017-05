La PlayStation 5 arriverait en 2018

Certains analystes prédisent la sortie d’une PlayStation 5 en 2018. Le Wall Street Journal rapporte que Sony chercherait ainsi à contrer la montée fulgurante de la Nintendo Switch et la prochaine sortie de la Xbox Scorpio.



Microsoft présentera officiellement sa version boostée de la Xbox One lors de l’E3 2017, en juin prochain. Sony a bien une PS4 Pro déjà en place, néanmoins la marque nipponne ne compterait pas se reposer sur ses lauriers.



Damian Thong, analyste chez Macquarie Capital Securities, avance ainsi qu’une PlayStation beaucoup plus puissante serait actuellement en préparation chez Sony afin de lui éviter de perdre la tête du marché des consoles. Une indication probante lorsque l’on sait que ce même Damian Thong avait prédit la sortie des PS4 Slim et PS4 Pro, l’an dernier.

Néanmoins, en lançant si rapidement une nouvelle génération de consoles, Sony tendrait encore à raccourcir le cycle de renouvellement de ses machines. Un choix qui pourrait ne pas plaire à tous les consommateurs qui devront alors remettre plus tôt que prévu la main au portefeuille. D’un autre côté, ce serait une décision opportune pour conserver une bonne place au tableau des constructeurs, un élément crucial pour Sony dont les divisions TV et mobile sont plus en peine.



Pour l’instant, Sony domine toujours le marché des consoles de salon avec 20 millions de PS4 écoulées durant la dernière année fiscale et 60 millions installées depuis le lancement de cette machine.