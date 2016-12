Les pubs de jeux vidéo c’était mieux avant

Nos confrères de Tom’s Hardware ont la fibre nostalgique et lorsqu’ils fouillent dans leurs vieux cartons ce qui revient en premier ce sont les pubs de jeu vidéo qui les mettent le plus en émoi. Et pour vous faire revivre ou tout simplement découvrir ces trésors de kitch et de gaming décomplexé, ils ont concocté un reportage photo rassemblant les meilleurs pubs vintage de jeu vidéo.



Lire : les pubs de jeu vidéo c'était mieux dans les vieux magazines