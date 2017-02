Google Home : la pub du Super Bowl déclenche l’assistant vocal de plusieurs téléspectateurs

Hier soir, de nombreux Américains étaient scotchés devant leur télé pour regarder le Super Bowl. Il s’agit de l’événement sportif le plus populaire aux États-Unis et les marques se battent pour y diffuser leurs publicités. Google Home a donc diffusé son annonce commerciale pendant une pause publicité sans imaginer que certains téléspectateurs allaient être directement touchés. Et pour cause, la publicité pour Home a déclenché les assistants vocaux de nombreux téléspectateurs.



La publicité pour Google Home était une séquence classique qui montrait le fonctionnement de l’appareil au sein d’une famille. Pourtant, si la publicité était assez classique, elle a enclenché par accident les Google Home de tous les téléspectateurs qui regardaient le show à ce moment-là.



En effet, quelqu’un dans la publicité, à un moment donné, prononce les mots « Okay, Google ». C’est à ce moment-là que des centaines de Google Home se sont déclenchés provoquant la stupeur et de l’amusement chez leurs propriétaires. Ces derniers se sont d’ailleurs empressés de publier leurs aventures sur Twitter.

