The Punisher : la série pourrait être diffusée en novembre

Bien qu'aucune date n'ait encore été officiellement annoncée de la part de Netflix, la série The Punisher pourrait bien être diffusée en novembre prochain. La mèche a été vendue par l'une des réalisatrices de la série, Dearbhla Walsh, qui s'est récemment entretenue avec le site The Hollywood Reporter.



Assurant actuellement la promotion de la série Fargo, sur laquelle elle a travaillé le temps de deux épisodes, Dearbhla Walsh a une longue expérience en matière de réalisatrice US (Tudors, Penny Dreadful...). Mais lorsque le journaliste responsable de l'interview lui demande si c'est la première fois qu'elle réalise une série en dehors des États-Unis comme c'est le cas avec Fargo tourné au Canada, elle répond en ces termes : « Il y a eu un autre projet, mais qui n'a pas encore été diffusé : il s'agit d'un épisode pour la nouvelle série Marvel The Punisher, que j'ai tourné avant Noël dernier, mais qui ne sera pas diffusé pas avant novembre. »



Rendez-vous donc en novembre pour revoir l'anti super-héros Frank Castle, que nous avions déjà rencontré dans la saison deux de Daredevil. Par ces propos, Dearbhla Walsh confirme donc ce dont on se doutait fortement depuis quelque temps : Netflix compte diffuser une troisième série Marvel cette année, alors que son rendement n'était que de deux séries par an jusqu'à présent. Une telle période de programmation viendrait par ailleurs combler le trou qui sépare la diffusion de The Defenders (18 août 2017) et celles des saisons deux de Jessica Jones et de Luke Cage (deux séries prévues pour début 2018).



Ne reste plus qu'à attendre désormais l'annonce officielle de Netflix, qui ne devrait pas tarder si l'on se fie à l'agenda habituellement utilisé par le diffuseur américain.