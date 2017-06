Pyre débarque le 25 juillet, mais pas sur Xbox One

Pyre - Reveal Trailer

Le studio Supergiant Games, à l’origine de Bastion et Transistor, annonce après trois ans de développement un nouveau titre, Pyre. Ce jeu d’action RPG arrivera en exclusivité sur PS4 et PC le 25 juillet.

Pyre propose des combats à trois sur un fond sonore de plus de 90 minutes signé par Darren Korb qui a travaillé sur Bastion et Transistor. L’univers du jeu ressemble à un purgatoire mystique dans lequel des exilés sont engagés dans une sorte de tournois. Les participants peuvent retourner dans leur pays ou rester dans cette contrée selon le résultat des combats. Le concept paraît limité, mais le directeur créatif de Supergiant Games, Greg Kasavin, assure, sur le blog PlayStation, que plusieurs possibilités s’offrent aux joueurs. « Que vous triomphiez ou échouiez, votre voyage se poursuit. », précise-t-il en soulignant l’aspect narratif de Pyre.

En tout, il faudra s’attendre à 20 personnages aux capacités diverses et à des talismans pour peser sur l’issu du combat. Un mode deux joueurs permet également d’affronter l’ordinateur ou un ami dans un tournoi singulier et personnalisable. Pyre arrivera le 25 juillet et il est déjà disponible en précommande pour 20 dollars.

