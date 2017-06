Composée par Trent Reznor, la musique de Quake ressort en vinyle

Composé en 1996, la bande-son du jeu Quake va bientôt ressortir en vinyle. La particularité de cette musique, en dehors d'être celle de l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire ? Elle a été créée par Trent Reznor, leader du groupe Nine Inch Nails.



Si Quake reste l'un des plus gros hits des années 90, c'est surtout pour son moteur de rendu qui a révolutionné l'histoire des jeux vidéo à un plus d'un titre. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'id Software s'était aussi assuré à l'époque la participation d'un ténor du métal industriel : Trent Reznor lui-même avait ainsi composé la bande-son du jeu. Or, jusqu'à présent, pour écouter la musique en question, il fallait inévitablement ressortir son bon vieux CD de jeu, ou télécharger la musique sur le Web de manière pas véritablement légale.



Bonne nouvelle pour les fans du jeu et/ou de Trent Reznor : un vinyle de la bande-son du jeu devrait bientôt voir le jour. Aucune date de disponibilité n'a pour l'instant été avancée. Le prix du vinyle reste également la grande inconnue, même si le site Engadget suggère que le disque pourrait valoir une vingtaine de dollars. Le disque est d'ores et déjà visible sur le site officiel de Nine In Nails, mais ne pas encore être précommandé.



[Comparatif] Quelle est la meilleure platine vinyle ?