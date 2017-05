Qualcomm annonce ses Snapdragon 660 et 630 pour les smartphones de milieu de gamme

L’entreprise américaine spécialiste de la technologie mobile présente ses nouveaux processeurs de milieu de gamme Snapdragon 660 et 630. Ils succèdent aux modèles 652 et 625 qui équipent notamment le Honor 6X ou encore le Huawei Nova. Qualcomm propose ainsi une mise à niveau qui se reflète en termes de puissance, de fonctionnalités, de connectivité et de performances énergétiques.

En effet, les deux nouveaux processeurs gagnent en vitesse par rapport à leurs prédécesseurs. Qualcomm parle d’un gain de 20% pour le Snapdragon 660 et de 10% pour le modèle 630. L’entreprise crée également la surprise en introduisant la compatibilité avec la technologie de charge rapide Quick Charge 4.0 prévue à l'origine pour le Snapdragon 835. D’autre part, les deux processeurs embarquent désormais des puces dédiées à l’apprentissage machine. Ils devraient assurer un bon débit de connexion avec le modem X12 LTE de 600 Mbps. Le Snapdragon 660 utilise même la technologie 2 x 2 MIMO Wi-Fi qui accélère le transfert des données.

Même avec ces performances, Qualcomm assure que la consommation d’énergie de ses processeurs devrait diminuer de 50% à 75% pour les services de localisation. En connexion Wi-Fi, le Snapdragon 660 porte ce chiffre à 60 %. Déjà disponible sur le marché, ce dernier est équipé d’une CPU Kryo 260 à huit cœurs et d’un processeur graphique Adreno 512. Il faudra attendre la fin du mois pour voir arriver le Snapdragon 630 qui embarque huit cœurs Cortex A53 et d’un GPU Adreno 508.