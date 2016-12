[CES] Qualcomm devrait présenter le Snapdragon 835

Le Snapdragon 821 figure parmi les processeurs haut de gamme du marché. Qualcomm présentera officiellement son successeur, le Snapdragon 835, lors du prochain CES de Las Vegas (États-Unis). La firme américaine a envoyé un tweet pour annoncer l’évènement.

Qualcomm lancera un processeur performant

Étant donné que le message comporte un GIF, les observateurs s’interrogent si le nouveau processeur bénéficierait de meilleurs algorithmes destinés à améliorer la qualité des photos. Une nouvelle version de l’ISP Spectra est envisageable. Néanmoins, cette image constitue la seule indication offerte par la compagnie.

Ce chipset est présent dans les conversations depuis un certain temps. Selon les informations disponibles, il comporterait huit cœurs et serait 27 % plus puissant que le Snapdragon 821. Par ailleurs, il embarquerait le système de recharge rapide Quick Charge 4.0. Enfin, Samsung utiliserait sa nouvelle méthode de gravure en 10 nm pour le fabriquer. Cette technologie favoriserait une meilleure économie de la batterie.

Parmi les appareils qui pourraient utiliser le Snapdragon 835, on peut citer entre autres le Surface Phone de Microsoft, le Xiaomi Mi 6, le Samsung Galaxy S8 ou encore l’Asus Zenfone 4. En tout cas, Microsoft a déjà précisé que les prochains PC ARM seront livrés avec ce processeur.