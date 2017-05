Rampage : The Rock nous offre une nouvelle photo du film

Le jeu vidéo Rampage, un hit sur borne d'arcade sorti en 1986, est en cours d'adaptation cinématographique. Comment ça, vous n'étiez pas au courant ? C'est vrai que nous étions tous un peu passés à côté. Histoire de nous rappeler que le projet est en cours de tournage, l'acteur Dwayne Johnson vient de diffuser une nouvelle photo du film.



Si vous ne connaissez pas Rampage, retenez qu'il s'agit d'un jeu d'arcade dans lequel vous incarnez un gros monstre (un énorme gorille, un reptile ou un loup-garou géant) chargé de casser des immeubles et de dévorer les civils. Le titre a fait les beaux jours des salles de jeu des années 80, notamment parce que 3 joueurs pouvaient s'y adonner en même temps, et a également été adapté sur console et sur microordinateur. Comment un tel jeu au scénario finalement si limité a-t-il pu inspirer Hollywood ? C'est ce que nous découvrirons bientôt dans les salles obscures, car le film est bel et bien en cours de tournage.



L'acteur Dwayne Johnson, surnommé The Rock, vient de poster une nouvelle photo du film, sur laquelle on le voit arrêté et ficelé par des agents du Département de la Sécurité intérieure. À ses côtés, l'actrice Naomie Harris (Skyfall, 007 Spectre, Moonlight) semble elle aussi en mauvaise posture. L'acteur a par ailleurs récemment révélé quelques éléments sur l'intrigue du film : il sera à la tête d'une équipe chargée de lutter contre le braconnage au Rwanda, et dont le meilleur ami est un gorille albinos. Un jour, un groupe d'individu infecte d'un étrange virus le gorille en question, un alligator et un loup. Celui-ci leur procure une taille démesurée et leur donne l'envie de tout détruire : ni une ni deux, voilà que Dawyne Johnson tente d'aider son ami gorille afin de retrouver les responsables de cette mutation.



Le film parviendra-t-il à redorer le blason de ce genre cinématographique qui consiste à adapter un jeu vidéo en dépit de son scénario (Doom, Double Dragon, King of Fighter, Super Mario Bros...) ? Accordons-lui le bénéfice du doute, on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne surprise. Rendez-vous est donc pris en 2018.