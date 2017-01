Ce ransomware déchiffre vos données si vous faites bien vos devoirs

Les ransomwares, ce sont ces logiciels malveillants qui chiffrent les données des utilisateurs et leur réclament une certaine somme argent (d'une centaine à plusieurs milliers d'euros). On croyait avoir tout vu en la matière, mais voilà qu'un ransomware d'un genre nouveau vient de faire son apparition.



En termes de ransomwares, c'est Popcorn Time qui a récemment défrayé la chronique : ce logiciel malveillant déchiffre les données de l'utilisateur, à condition qu'il accepte de payer... ou d'infecter d'autres internautes ! Mais un ransomware inédit vient d'apparaître sur la Toile : Koolova. Ce logiciel découvert par Michael Gillespie, un expert en sécurité, agit comme n'importe quel ransomware en s’immisçant sur le disque dur de l'utilisateur et en chiffrant ses données personnelles. En revanche, une fois son méfait accompli, Koolova n'exige aucune somme d'argent. Il agit d'une tout autre manière : si vous acceptez de lire deux articles, le malware acceptera de déchiffrer vos données.

Les deux articles en question ne tentent pas d'infecter l'utilisateur d'un autre malware. Ils proviennent de Google et de Bleeping Computer et permettent d'en apprendre davantage sur les ransomwares. Ils ont donc un objectif purement didactique. Une fois les deux articles consultés, l'utilisateur accède à un petit bouton lui permettant de récupérer ses données. Mais dans le cas où il refuserait de s'exécuter, le logiciel malveillant procède à un effacement pur et simple de ses données personnelles.



On ne le dira jamais assez : le meilleur moyen de se prémunir de ce genre de mésaventure reste bien évidemment de s'équiper d'un antivirus (gratuit ou payant), voire d'une suite de sécurité complète. Et pour être certain à 100% de pouvoir récupérer ses données si l'antivirus venait à échouer sans sa lutte face à un ransomware, mieux vaut également effectuer une sauvegarde régulière de ses données personnelles sur un support externe.



>> Antivirus gratuit : quel est le meilleur en 2016 ?