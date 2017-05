Rappapa the rapper a un successeur sur Kickstarter

Project Rap Rabbit | Reveal Feature | PS4

Gitaro Man et PaRappa the Rapper étaient des titres incontournables pour les fans de jeu de rythme sur console dans les années 2000. Aujourd'hui, leurs créateurs prévoient de lancer une nouvelle version de PaRappa the Rapper dans le cadre d’un projet Kickstarter baptisé Rap Rabbit. Masaya Matsuura du studio NanaOn-Sha et Keiichi Yano d’iNiS précisent cependant que ce prochain titre évolue notablement par rapport à son aîné.

Quand le rap apporte la paix

L’univers du jeu a ainsi changé tout comme le personnage principal. L’histoire se focalise sur un jeune lapin appelé Toto-Maru. Il évolue dans un monde qui mélange des éléments de l’ancien Japon avec une touche de science-fiction. Le héros devra y apporter la paix à l’aide de son rap. Si les premières images du gameplay rappellent PaRappa the Rapper, le jeu se distingue cependant dans l’effet qu’aura le choix des paroles. Il influe sur le déroulement de l’histoire et les bonus récoltés par le joueur. Keiichi Yano, à l’origine de Gitaro Man, explique que les systèmes de dialogue rencontrés dans Mass Effect ou Fallout 4 leur ont notamment servi d’inspiration.

Il reste encore du chemin à parcourir pour que le projet Rap Rabbit voie le jour. Le duo veut lever près de 1 million de dollars pour financer le développement du jeu dont la sortie est prévue pour l’été 2018.

> > > Lire aussi La Switch prendrait des captures d’écran à l’insu des joueurs