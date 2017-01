[CES] Razer se fait voler deux prototypes

A l’occasion du CES 2017,Razer a présenté deux de ses projets nommés Valérie et Ariana. La présentation du constructeur a rencontré beaucoup de succès et ces deux principaux projets ont impressionné plus d’un. Mais voilà, Razer a suscité tellement d’intérêt que deux de ses prototypes ont été volés pendant la conférence. Le CEO de la société, Min-Liang Tan, a reporté le vol sur une publication Facebook. Il a en effet déclaré que deux prototypes Razer ont été volés lors de l’événement et qu’il n’écarte pas la possibilité d’espionnage industriel. Il ajoute également que Razer a déjà rempli plusieurs rapports et que l’enquête est actuellement en cours.

Razer ne donne pas le nom des prototypes

Toutefois, il n’est pas précisé de quels prototypes il s’agit. Lors du CES, Razer avait impressionné avec son projet Valérie qui est un ordinateur portable à trois écrans et un son projet Ariana qui est un projecteur qui affiche l’image de l’écran sur les murs alentours. On ignore encore si le vol est en lien avec ces deux nouveaux projets.



Ce n’est pas la première fois que Razer se fait voler des prototypes. En 2011, lors d’une infraction dans les locaux de la compagnie, les prototypes du Razer Blade avaient été dérobés.

>>>>>> Lire aussi : Le projet Ariana de Razer transforme le salon en salle de jeu