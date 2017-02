Razer rachète Nextbit, le constructeur du smartphone Robin

Nexbit a déclaré sur son site internet qu’il allait désormais « fonctionner comme une division indépendante au sein Razer ». Le constructeur du smartphone Robin entend continuer ses activités en « plus grand » d’après le communiqué. D’ailleurs, le cofondateur et PDG de Razer, Min Liang Tan, a affirmé que la marque Nexbit sera toujours d’actualité lors d’une interview accordée à Techcrunch.

Cependant, Razer va mettre fin aux ventes du smartphone Robin mais s’engage à assurer les garanties pour six mois et les mises à jour logicielles jusqu’en février 2018. C’est donc la fin d’un smartphone avec un système Android modifié qui dispose d’un accès à 100 Go en stockage Cloud. L’appareil pouvait automatiquement télécharger des applications et charger des données sur les serveurs de Nexbit.

Razer est surtout connu pour vendre des périphériques informatiques pour joueur. Mais il semble que l’entreprise veuille diversifier ses activités en enchaînant les nouvelles acquisitions. En 2015, elle a mis la main sur Ouya, un fabricant de miniconsole Android. Un an plus tard, Razer achète THX, une entreprise spécialisée dans le son. Nexbit serait-elle la dernière pièce du puzzle pour lancer un smartphone dédié au gaming ?

