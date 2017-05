Razer annonce sa nouvelle souris la Lancehead

Les souris sans fil s’adressent de plus en plus aux gamers. L’absence de câble les rend plus pratiques surtout quand, à haut niveau, la victoire peut se jouer sur la performance des périphériques. Mais certains joueurs ont fait face à la désillusion en rencontrant des problèmes de latence, de connectivité et d’interférence sur certains modèles. Razer rejoint ainsi Logitech et son G900 dans le cercle des entreprises qui veulent résoudre ces problèmes avec sa souris gaming baptisée Lancehead.

La nouvelle souris sans fil intègre une technologie conçue par Razer afin de concilier précision et fidélité dans la transmission des données. Le système baptisé Adaptive Frequency Technology (AFT) travaille sur une bande passante de 2,4 GHz pour éliminer les interférences et réduire le temps de latence. La précision est assurée par un capteur laser 5G de 16 000 DPI alors que la vitesse de mouvement peut aller jusqu’à 210 pouces par seconde et l'accélération à 50G. D’autre part, Razer Lancehead est équipé de quelques boutons programmables et d’une mémoire interne pour synchroniser et sauvegarder les paramètres. Cette fonctionnalité est accessible via le Cloud grâce à Razer Synapse.

Razer propose également une version filaire de 89,99€ baptisée Lancehead Tournament Edition qui pousse le tracking à 450 pouces par seconde. Elle sera disponible à la fin du printemps avec la Lancehead vendue à 149,99€ et qui dispose d’une autonomie de 24 h.

