Microsoft présente les premiers casques de réalité mixte au Computex

Microsoft a profité du Computex 2017 pour présenter les premiers modèles de casques de réalité mixte, qui mélangeront réalité virtuelle et réalité augmentée. Ces casques, qui fonctionneront avec son système Hololens, seront donc fabriqués par ses partenaires comme Dell, Lenovo ou encore Asus et seront prévus pour fonctionner sur Windows 10 et Xbox One.





Les visiteurs du Computex ont donc pu admirer les trois premiers casques qui ont reçu l’adoubement de Microsoft pour accueillir son service de réalité mixte. Plusieurs casques ont donc été présentés, mais pour l’heure, aucune fiche technique détaillée n’a encore été dévoilée. Lenovo a indiqué vouloir créer un casque accessible, tandis qu’Asus vise plutôt le haut de gamme. Dell, quant à lui, a présenté un casque blanc qui semble être connecté à un câble, à la différence des premiers. Les prix, quant à eux, devraient tourner autour des 300 dollars, soit dans la moyenne des prix annoncés par Microsoft.





Tous ces casques pourraient être disponibles dans le courant de l’année, selon Microsoft, qui n’a pour l’instant donné aucune date. Ils devraient, dans un premier temps, être exclusifs au marché américain, comme c’est déjà le cas des kits de développement proposés par Microsoft.