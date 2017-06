Les robots pourraient apprendre le sarcasme grâce à Reddit

Les intelligences artificielles sont de plus en plus douées pour reconnaître le langage humain, l’interpréter et y répondre, mais on encore du chemin à parcourir pour en saisir toutes les subtilités. Le sarcasme est un exemple : s’il peut parfois porter à confusion dans une conversation entre deux humains, il est totalement étranger aux machines qui ne comprennent pas le second degré. Selon des chercheurs en informatique de l’université de Princeton, les messages à haute teneur sarcastique de Reddit pourraient les aider à apprendre à reconnaître ce mode d’expression.

« Puisque le sarcasme consiste à exprimer une idée contraire à ce qu’on pense ou désire réellement, il est important pour les chatbots et les intelligences artificielles de pouvoir comprendre une personne lorsqu’elle est sarcastique », explique Mikhail Khodak, un des chercheurs en charge du projet. Une machine étant pour l’instant incapable de comprendre le second degré, son utilisation face à une intelligence artificielle pourrait mener à des situations contraires à celles voulues par l’utilisateur.

L’idée est donc d’envoyer ces robotsparcourir les pages de Reddit, où des milliers de messages sont échangés publiquement chaque jour, pour tenter d’y détecter le sarcasme des différents interlocuteurs. Le choix de ce réseau social plutôt qu’un autre n’est pas un hasard, l’une des conventions tacites chez les utilisateurs de Reddit étant généralement d’utiliser un certain code, marqué par un « /s » à la fin d’un commentaire afin de signaler qu’il est sarcastique. En effet, la détection d’un commentaire ironique dans une publication écrite peut être difficile, même pour une personne, et ce petit signal vise à lever toute ambiguïté.

Les robots auront donc la tâche de détecter ces fameux « /s » et d’analyser le contexte et le sens du commentaire en question. Reste à savoir si une telle méthode pourrait suffire à aider les machines à comprendre le concept même de sarcasme et de second degré, une notion qui peut faire débat même lors d’une conversation entre deux personnes bien humaines.