Reebok dévoile deux nouvelles paires de basket en hommage à Alien

Reebok vient de dévoiler ses deux nouvelles paires de baskets baptisées « Final Battle ». Ces nouvelles baskets ont été créées en hommage à la saga Alien et pour ses fans. Ce n’est pourtant pas la première fois que Reebok sort des baskets sur le thème d’Alien. L’année dernière, la marque avait lancé une première paire de baskets en édition limitée. Peu nombreuses sont les personnes qui ont pu les acheter. De plus, ce premier modèle était uniquement destiné aux hommes, ce qui réduisait encore plus le nombre de personnes pouvant les acquérir.

Cette année, pour toucher un peu plus de monde et ne pas exclure les cibles féminines, Reebok a décidé de lancer deux paires de baskets sur le thème de la célèbre saga. Elles viennent dans un coffret spécial baptisé « Reebok Alien Stomper Final Battle ». Une première paire noire pour les femmes « la Reine Alien » et une autre paire jaune pour les hommes « le Powder Loaner ».



Les deux nouvelles paires de baskets seront disponibles en édition limitée à partir du 18 juillet prochain.



