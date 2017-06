Un remix musical du Cinquième élement

The Fifth Element Remix

Il existe plusieurs façons de produire du son et de faire de la musique. En pus des instruments traditionnels et des synthétiseurs, de nombreux objets font l’affaire entre des mains expertes. Ainsi, le Youtuber et musicien, Andrew Huang, est facilement passé des bouteilles en plastiques aux « hands spinners » pour composer un morceau original.

Sur YouTube, on retrouve aussi le DJ Eclectic Method avec un style plus sophistiqué, mais tout en étant unique. Cette fois, l’idée est de créer quelque chose de nouveau en assemblant des séquences du film Le cinquième élément. La principale particularité d’Eclectic Method est ainsi de proposer un remix du film de science-fiction sur plusieurs plans. Si le DJ a produit une bande sonore réussie, il a également assemblé, par la même occasion, des séquences cohérentes du film dans une vidéo de trois minutes.

Il faut dire que l’artiste est un passionné de film science-fiction. Il a récemment rendu un hommage musical à Kung Fury, un court-métrage suédois qui replonge dans les années 80. L’occasion pour le DJ de ressortir les vieux sons d’une époque qui fait encore des nostalgiques.

> > > Lire aussi Spider-Man : Venom et Silver & Black feront-ils partie de l'univers Marvel ?