Resident Evil 7 : ses performances sur PC

Nouveau bébé de Capcom, Resident Evil 7 est sorti sur consoles et PC le 24 janvier. L’occasion pour Tom’s Hardware de tester ce titre horrifique sur différentes configurations et déterminer les performances graphiques de chacune. Six cartes graphiques se sont attelées à la tâche : les GTX 1060, RX480, RX470 et même les anciennes GTX 970 et R9 390. De quoi se faire une idée du comportement du jeu sur sa propre machine.

>>> Test : analyse des performances de Resident Evil 7 Biohazard