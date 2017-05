Resident Evil : et c'est reparti pour six films !

Alors qu’est sorti en janvier dernier le « Chapitre Final » de la saga Resident Evil, on était en droit de penser qu’il s’agirait bel et bien du dernier film. Détrompez-vous, la franchise devrait bel et bien repartir de zéro… pour six nouveaux films.

>>> Les pires films adaptés de jeux vidéo

Si le dernier film Resident Evil, sorti en France le 25 janvier dernier était bel et bien le dernier épisode de la saga, cela ne signifie pas pour autant la fin de la franchise. En effet, comme pour de nombreux films de super-héros, le studio allemand Constantin Film a décidé de lancer un reboot de la saga, comme l’a révélé le site Variety, spécialisé dans l’actualité du cinéma.

« Les détails quant au réalisateur du reboot, aux acteurs et la façon dont les films s’intégreront dans l’histoire de la franchise sont encore inconnus », précise Variety. On ignore donc si les six prochains films mettront toujours en scène Mila Jojovitch devant la caméra et Paul W.S. Anderson à la réalisation. Rien n’indique cependant qu’il s’agisse toujours de l’histoire d’Alice, rescapée du complexe Umbrella.

Alors que les six premiers films, sortis entre 2002 et 2017, avaient de plus en plus tendance à passer de l’horreur à l’action, on imagine que, pour le reboot, le studio Constantin imaginera des histoires plus horrifiques, dans la même veine que celles des jeux vidéo. Aucune date n’a encore été annoncée pour le premier film de ce reboot.