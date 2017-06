10 outils pour transformer Windows 10 en Windows 7

Si Microsoft a donné un sérieux coup de lifting à Windows dans sa version 10 en 2015, nombreux sont les utilisateurs qui regrettent toujours l'ancien look du système d'exploitation. Pour tous ceux qui sont nostalgiques de Windows 7 et de certaines de ses fonctionnalités qui ont disparu avec Windows 8 ou 10, voici une série de petits programmes et d'astuces qui permettent de retrouver le look de l'ancien système d'exploitation. Voilà une bonne raison de migrer vers Windows 10 tout en conservant ses repères.

Windows 10 : comment lui redonner le look et les fonctions de Windows 7