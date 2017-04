Revolve : Bose se met à l'enceinte tout-terrain

Revolve et Revolve+. Ce sont les nouvelles enceintes Bluetooth de la gamme SoundLink de Bose. Avec elles, le constructeur s’échappe des salons feutrés pour s’emparer de la nature avec une conception tout-terrain.

Destinées à être utilisées au coin du feu, sur la plage ou en randonnée, ces deux enceintes distillent un son à 360°. Une caractéristique novatrice chez Bose qui se contentait jusqu’alors d’une diffusion directive.



Cet aspect n’est pas sans rappeler les enceintes Boom d’Ultimate Ears. À noter que Bose propose également de coupler ses Revolve afin de diffuser plus largement ou créer un système stéréo, tout comme les UE Boom, encore une fois.

Bose Revolve

Semi-coniques, les Revolve se rapprochent du design des BeoSound de B&O, mais à un prix beaucoup plus attractif : 230 € pour la Revolve et 330 € pour sa version +. En précommande, elles seront disponibles en mai prochain.



Enceintes d’extérieur, elles sont équipées d’une poignée pour faciliter leur transport. Elles sont également certifiées IPX4, ce qui garantit leur fonctionnement malgré la pluie (pas d’immersion !) et les chocs du quotidien.



Les deux versions n’ont pas les mêmes mensurations. La Revolve mesure 15 cm de haut pour 660 g alors que la Revolve+ s’étale sur 18 cm pour 900 g sur la balance. Une différence qui pousse vers une meilleure autonomie sur cette dernière : 16h contre 12h avec la Revolve de base. Contrairement à la SoundLink Mini, le socle de charge est vendu en option pour 30 €. Enfin, un pas de vis équipe chacune de ces enceintes permettant de les accrocher sur des trépieds pour appareil photo.



