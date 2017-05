Rick et Morty font coucou à Alien

Dans Alien Covenant, les xénomorphes restent difficiles à éliminer. Contrairement aux précédents volets de la saga, ils sont appelés neomorphes et sortent de leur hôte par la colonne vertébrale alors que les précédentes espèces se frayaient un chemin à partir de la la cage thoracique. Enfin, les caractéristiques des face-huggers restent les mêmes. On vous rappelle que la rédaction de Tom's Guide a écrit un dossier sur les différents types d'Alien dans les films, essentiel pour mieux connaître la saga.



De leur côté, Nick et Morty en ont rencontré durant leur périple dans l’univers d’Alien Covenant comme le montre cette vidéo dévoilée par Adult Swim, le diffuseur de la série animée.

Alien: Covenant | Rick and Morty |

Après une incursion dans GTA V et quelques démêlés avec les forces de l’ordre, le scientifique alcoolique et son petit-fils ont ainsi rejoint leur soucoupe volante pour explorer un vaisseau spatial d’Alien. A priori, des œufs de neomorphes y ont éclos puisqu’une face-hugger a très vite attaqué Rick. Mais contre toute attente, la créature aux allures de crabes redoutables a finalement relâché son emprise. Le scientifique devient ainsi le premier à sortir indemne d’une telle situation à cause de son addiction à la drogue et à l’alcool. Une touche d'humour pour une vidéo qui a surtout servi à la promotion du film de science-fiction Alien Convenant.