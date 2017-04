Rick et Morty débarquent dans GTA

Un fan de la série animée télévisée Rick et Morty connu sous le pseudonyme de Jedidiah515 a dévoilé un mod de GTA V. Le scientifique alcoolique et son petit-fils arrivent ainsi dans le titre phare de Rockstar. Avec leur armement lourd, les deux personnages auraient pu facilement arrêter une voiture pour faire le tour de l’univers de GTA V. Mais Jedidiah515 a préféré inclure la soucoupe volante dans le jeu. Rick et Morty peuvent ainsi voler à travers la ville comme le montre cette vidéo publiée sur YouTube.

GTA 5 Mods - Rick and Morty (Mr. Meeseeks Flying Spaceship)

La séquence présente également un Morty d’une rare violence qui élimine les policiers à coups de revolver sur l’autoroute. Le scientifique montre également des talents de commando et donne du fil à retordre aux forces de l’ordre. Pour les fans qui veulent un jeu inspiré du dessin animé original, il existe déjà une expérience immersive en réalité virtuelle où le joueur devra incarner un des clones de Morty et mener à bien des missions. Disponible sur l’Oculus Store et Steam depuis le 20 avril 2017, le jeu est intitulé Rick and Morty: Virtual Rick-ality et s’adresse aux fans gamers qui auront de quoi patienter en attendant l’arrivée de la saison 3 de la série.