Le roaming surtaxé en Europe, c'est terminé

C’est à partir de cette semaine que les nouveaux tarifs de communication mobile en Europe s’appliqueront pour tous les ressortissants de l’Union. Le 15 juin 2017, un coup de fil passé par un Français depuis l’un des 27 États membres de l’Union européenne lui coûtera le même prix que depuis la France.

Ces nouveaux tarifs sont fruit de négociations acharnées à Bruxelles, qui auront duré en tout plusieurs années. Mais le résultat est donc que les utilisateurs de forfait européen n’auront plus à se soucier de l’augmentation de leur facture mobile lorsqu’ils voyagent dans un des pays de l’Union européenne. Concrètement, lorsqu’un appel est passé dans cette situation, celui-ci est compté dans le forfait de l’utilisateur comme s’il s’agissait d’un appel local.

Cette tarification est valable aussi bien pour les abonnements classiques que pour les cartes prépayées et les forfaits low cost. Dans le cas où votre forfait serait épuisé, vous pourrez alors passer des appels en payant un surcoût dont le plafond a été fixé par la commission en février dernier : 3,2 centimes d’euro la minute et 1 centime par SMS.

Le tarif des communications 3G/4G a également été harmonisé et bénéficie du même traitement que les appels : les échanges de données depuis l’Europe seront décomptés de votre forfait comme s’ils étaient faits depuis la France. En cas de dépassement de données, un surcoût sera alors appliqué, plafonné cette fois à 3,85 euros par Go.

Notez que les forfaits proposant les données illimitées seront tout de même soumis à une limite en voyage, il faudra alors sortir la calculatrice pour connaître le volume de données auquel on a droit : il faut diviser le prix du forfait par le tarif de gros du Go (en 2017, celui-ci est de 7,7 euros le Go) et multiplier le tout par 2. Exemple : pour un forfait illimité à 40 euros par mois, le calcul est le suivant : (40/7,7) x 2 = 10,4. Vous disposez donc de 10,4 Go de données lors de vos déplacements en Europe. Si vous dépassez ce volume, le Go sera alors facturé 7,7 euros.