L’UE publie les nouveaux tarifs du roaming pour juin 2017

Le sort du tarif des communications mobiles en Europe n’en finit pas de changer. Après avoir déclaré la fin des tarifs surtaxés pour juin 2017, après être revenue sur cette décision en attendant de nouvelles propositions, l’Union européenne publie de nouveaux tarifs applicables au 15 juin 2017.

Il faudra donc toujours compter sur un surcoût, plus ou moins important, au 15 juin 2017. À partir de cette date, les appels en roaming en Europe seront facturés 3,2 centimes d’euro la minute, et les SMS coûteront 1 centime. Les échanges de données, de leur côté, verront leur prix se réduire progressivement sur les 5 prochaines années : de 7,7 euros par Go au 15 juin 2017, ils passeront à 6 euros par Go au 1er janvier 2018, puis à 4,5 euros par Go en 2019, 3,5 euros par Go en 2020, 3 euros par Go en 2021, et enfin 2,5 euros par Go en 2022.

Au départ, la proposition de Bruxelles consistait à supprimer totalement les surcoûts imposés par les opérateurs lorsqu’un ressortissant européen effectuait une communication mobile dans un pays différent de celui où la ligne a été mise en service. Cette décision avait été remise en question par le président Jean-Claude Juncker, qui souhaitait proposer de nouvelles dispositions. Aujourd’hui, nous sommes donc fixés sur ces nouveaux tarifs, que la commission considère désormais comme « la dernière étape avant la suppression des surtaxes » du roaming. Ces nouveaux tarifs restent d’ailleurs plus intéressants que ceux appliqués actuellement depuis le mois d’avril 2016.

Pour la suite des événements, La Commission européenne déclare qu’elle « conduira une nouvelle revue des tarifs de gros avant fin 2019 », où elle pourrait décider de la suppression définitive de ces surtaxes.