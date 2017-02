Le nouveau robot de Boston Dynamics fait de sacrés sauts

The latest "nightmare inducing" Boston Dynamics robots

Lors d’une représentation, Marc Raibert, le DG de Boston Dynamics a dévoilé son robot bipède dénommé Handle. Contrairement aux autres prototypes, ses pieds se terminent par des roues qui lui permettent des déplacements rapides.

Mais alors que ce transporteur humain a été considéré comme un véritable échec, cette vidéo prouve le contraire et révèle un robot performant. D’après l’entreprise, la séquence n’était pas destinée à être publiée, mais il n’en reste pas moins que dans les coulisses, l’avancée est flagrante.

Handle peut se déplacer sur des surfaces lisses qui offrent une faible adhérence. Il est idéal pour travailler dans une usine ou un entrepôt où il n’y a pas de gravats ou de débris. Et comme le montre cette vidéo, Handle est encore capable de faire face à certains obstacles. Il saute même par dessus un petit mur.

Le robot bénéficie en outre d’une fonction d’autoéquilibrage. Il transporte ainsi des objets lourds avec plus d’efficacité contrairement à d’autres modèles humanoïdes. Selon Raibert, l’utilisation des roues réduit le coût de fabrication et Handle sera plus abordable que les autres robots bipèdes de Boston Dynamics.

