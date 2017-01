[CES] Panasonic présente son petit robot projecteur

Le robot n’a pour l’instant pas de nom puisque la société japonaise a juste voulu apprécier l’accueil du public pour ce nouveau périphérique connecté. Pour ce faire, Panasonic a dévoilé son dernier-né au Salon de l’High Tech de Las Vegas qui s’est a pris fin dimanche dernier.

L’appareil embarque la technologie de reconnaissance vocale de Panasonic qui entend arriver à la hauteur d’Amazon’s Echo ou encore Google’s Home. L’utilisateur peut lui poser des questions et engager la conversation.

>>> Lire aussi L’Echo d’Amazon, témoin dans une affaire de meurtre

Contrairement à Echo et Home, le robot intelligent en forme d'œuf de Panasonic dispose d’un projecteur et marche sur des roues. L’aspect extérieur est soigné tandis que sa voix un peu enfantine et ses mouvements lui permettent d’exprimer un certain niveau d’émotion. Il peut se déplacer sur un bureau et projeter des vidéos d’internet sur un mur ou n’importe quelle surface plane.

Panasonic n’envisage pas encore de mettre le petit robot sur le marché, d’autant plus que l’appareil n’est pas encore au point. Durant le CES, il a connu des pannes et a affiché des messages d’erreurs sur le mur derrière lui.

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que le petit œuf qui dissimule un projecteur semble avoir réussi à susciter la curiosité du plus grand nombre…