Ces robots jouent les profs avec d'autres robots

Ceci n’est pas le scénario d’un nouveau film de science-fiction. Des chercheurs du MIT ont mis au point une nouvelle technique qui simplifie l’apprentissage des robots. Il s’avère qu’un robot peut désormais enseigner de nouvelles compétences à d’autres robots.



En général, les robots sont programmés pour exécuter des tâches bien définies. Au lieu de programmer les robots, les chercheurs du MIT se sont reposés sur l’apprentissage visuel. Ce système d’apprentissage baptisé C-Learn permet à un robot non codé d’enseigner de nouvelles compétences à une armée de robots grâce à une simple démonstration.



Par ailleurs, les robots ne doivent pas forcément être les mêmes. Ils doivent néanmoins être capables d’exécuter les mêmes sortes de tâches. Le MIT a d’ailleurs fait une expérience en utilisant deux types de robots : l’Optimus et l’Atlas. À la fin de cette expérience, l’Optimus était capable d’acquérir de nouvelles compétences telles qu’ouvrir une porte ou transporter des objets simplement en regardant l’Atlas faire.



Il s’agit d’une avancée technologique considérable puisqu’il sera bientôt possible d’entraîner une armée de robots sans avoir besoin de la présence d’un programmeur. Si vous voulez en savoir plus, le MIT explique plus en détail ses recherches et sa découverte sur son site officiel.



MIT robots