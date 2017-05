Le robot du MIT peut imprimer un immeuble en 14h

Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont conçu un robot géant capable d’ériger la structure de base d’un bâtiment avec l’impression 3D. Le prototype est pleinement fonctionnel et affiche une performance remarquable. Il lui faut moins de 14 h pour construire une structure de 15 mètres de diamètre et de 4 mètres de haut.

>>> Et si on imprimait nos maisons ?

Le robot géant du MIT dispose d’un bras robotique divisé en deux parties. Au bout, il est possible d’installer un système de soudure ou une tête d’impression qui injecte les matériaux de construction. Cette machine baptisée « Digital Construction Platform » a fait l’objet d’un article coécrit par Steven Keating et publié dans la revue Science Robotics. Le chercheur est confiant quant à la capacité de ce prototype allant jusqu’à dire qu’« il pourrait être intégré dans un site de construction demain. »

L’avantage de la technologie ne se traduit pas seulement en termes de rapidité, mais aussi en termes de coût. Les bâtiments reviendraient ainsi moins chers selon les chercheurs. En effet, la machine est entièrement autonome et ne nécessite qu’une surveillance humaine pour des raisons de sécurité. Elle servira peut-être à construire les habitations sur Mars dans le futur.