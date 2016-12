Avant sa mission sur Mars ce robot s'entraine dans le désert

Le Centre allemand de recherche sur l’intelligence artificielle, un organisme financé par l'Agence spatiale allemande, a testé le système robotique TransTerrA dans le désert de l’Utah. Il est constitué par un grand robot à quatre pattes appelé SherpaTT et un petit rover baptisé Coyote III. Les deux machines collaborent pour explorer et cartographier l'environnement.

SherpaTT et Coyote III, deux robots complémentaires

Durant la mission, les deux appareils rempliront des tâches différentes. Le Coyote III est surtout adapté pour les explorations. Sa compacité favorise son équilibre et le design de ses roues facilite sa progression sur les rochers et les terrains potentiellement dangereux. De son côté, le bras long du SherpaTT lui permet d'interagir avec son environnement. Par ailleurs, on peut l’utiliser en tant que relais de communication.

En vue de recréer des conditions similaires à l’environnement martien, les scientifiques ont réalisé les essais au sein d’un lit de rivière asséché, dans le désert de l’Utah. De plus, l’équipe de recherche a piloté les robots à partir d’une station de contrôle localisée à Brême (Allemagne) soit à plus de 8000 kilomètres du théâtre des opérations. Les tests ont duré quatre semaines et les scientifiques ont pu avoir un aperçu des capacités réelles de SherpaTT et Coyote III.

Rien que sur le plan de l’éloignement, une mission sur Mars constitue un autre défi. Les données recueillies lors de cet essai permettront d’améliorer TransTerrA.

