La société Korea Future Technology (KFT) s’est donné pour objectif de fabriquer un robot géant et animé baptisé METHOD-1, semblable aux « mécha » du jeu vidéo StarCraft. Pour donner vie au futur robot, l’entreprise coréenne a fait appel à l’artiste conceptuel californien Vitaly Bulgarov, qui pendant 12 ans, a mis à contribution ses talents de modéliste 3D et de concepteur au service de grands studios cinématographiques et d’éditeurs de jeux vidéo, dont Blizzard Entertainment à qui l’on doit la série StarCraft. D’ailleurs, l’androïde que la firme coréenne prévoit de fabriquer est largement inspiré des « méchas », robots guerriers qu’on trouve dans ce jeu de stratégie en temps réel ou STR.

Toutefois, Korea Future Technology précise que le projet METHOD-1 n’est ni un hommage à Blizzard, ni un élément de figuration pour un film, et encore moins un gadget promotionnel. Il s’agit plutôt d’une tentative sérieuse d’approcher ce type de machine dans le monde réel, c’est-à-dire ailleurs que sur un écran ou dans les pages de bandes dessinées.

>>> Lire aussi Les robots vont-ils un jour tous nous tuer ?

En outre, l’entreprise n’a pas la prétention de proposer une solution aux problèmes du monde réel. Il s’agit davantage d’une expérimentation par laquelle KFT espère appréhender le potentiel réel des méchas, savoir dans quelles situations ils pourraient servir, et lesquelles de leurs fonctionnalités sont plus utiles que les autres. En somme, l’entreprise voudrait tester le robot dans la réalité pour savoir où il pourrait être utilisé.

Dans les vidéos suivantes, on peut voir le mecha agiter ses bras et marcher de façon autonome.

METHOD-1 projet d’animatronique par Korea Future Technology