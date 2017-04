Ivre, il tabasse un robot policier de la Silicon Valley

Les robots commencent peu à peu à faire partie du quotidien des habitants de la Californie. Pendant que le robot cuisinier Flippy travaille chez le groupe de restaurant américain CaliBurger, la firme Knightscope déploie déjà ses robots policiers dans la Silicon Valley. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l’entreprise. Un modèle de 136 kg baptisé K5 a croulé sous les coups d’un homme ivre de 41 ans à la sortie d’un centre commercial d’après la police de Moutain View.

Le robot a alerté à temps le personnel de Knightscope qui a maîtrisé l’individu et appelé la police. Le coupable a été identifié comme étant Jason Sylvain. Il risque notamment une amende pour état d’ébriété sur la voie publique. De son côté, le robot n’a connu que quelques rayures mineures et a déjà repris du service. Captant des vidéos 360 degrés, K5 arrive à enregistrer 300 plaques d’immatriculation par minute et sera capable de détecter rapidement des armes d’après Knightscope.

Cet incident n’est pas isolé puisque l’an dernier l’un des robots de sécurité de Knightscope a fait polémique. Sans raison apparente, la machine a frappé un enfant de 16 mois en plein centre commercial. Heureusement, le petit garçon n’a eu que quelques ecchymoses.

