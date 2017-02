Ces robots japonais sont imbattables pour protéger l'écran de l'iPhone

Pepper

La recherche sur la robotique progresse et avec les évolutions dans le domaine de l’intelligence artificielle, les robots peuvent devenir de plus en plus intelligents. Les initiatives sont nombreuses comme le projet de Google pour appliquer l’apprentissage des bébés aux robots. Ainsi, il n’est plus qu’une question de temps pour que les machines supplantent l’être humain dans certaines tâches.

En tout cas, ce prototype de Kawasaki est déjà imbattable quand il s’agit d’appliquer une couche de protection sur l’écran d’un iPhone. Il faut dire que les protections pour écrans sont difficiles à monter. Il se produit des bulles d’air si l’application n’est pas réussie. Mais pour duAro, le robot de Kawasaki Robotics, cet exercice est un jeu d’enfant comme il connait déjà la dimension de l’iPhone et de l’écran. L’opération ne dure que quelques secondes et le résultat est parfait.

Le prototype a été dévoilé cette semaine au Pepper World à Tokyo. L’édition 2016 de l'évènement avait mis sur le devant de la scène le robot Pepper qui devait remplacer une personne à l’accueil. Mais côté communication, les robots ont encore un long chemin à faire.

> > > Lire aussi La DARPA développe un bras robotique dédié aux drones