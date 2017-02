Rockband VR sur Oculus, ça sera le 23 mars

Certains amateurs de guitares ont un jour caressé l’espoir de monter sur scène et d’enflammer le public avec sa musique. Ce sera maintenant possible, du moins en réalité virtuel, avec la version de Rockband sur l’Oculus Rift. Le jeu vidéo musical développé par Harmonix arrivera sur la plateforme le 23 mars. La nouvelle a été officialisée sur le compte Twitter de RockBand le 6 février.

Une immersion plus poussée

Pour en profiter, il faudra attendre la date de sortie, mais également regrouper le matériel nécessaire : l’Oculus Rift, les Oculus Touch, une PC compatible et une guitare Rock Band. Les Oculus Touch seront montés sur la manche de la guitare dont les versions sur consoles PS4 et Xbox sont compatibles. Comme les précédentes éditions, le jouer devra réaliser des accords à certains moments du jeu, mais la version en VR va plus loin.

Le joueur se retrouve sur une scène fictive avec un public dont la présence ne nuit en rien à sa concentration. En effet, les accords qui s’affichent en points lumineux se trouvent droit devant le joueur même s’il regarde du côté de l’audience. Trois titres seront livrés avec Rock Band VR : When You Were Young de The Killers, Walk This Way d’Aerosmith et Ain’t It Fun de Paramore.

> > > Lire aussi VR Sense : la cabine de réalité virtuelle